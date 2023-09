Tutto pronto per il "Città di Pistoia". Oltre cento iscritti al Rally nostrano

PISTOIA

Si sono chiuse sfondando quota cento le iscrizioni alla 44esima edizione del "Rally Città di Pistoia", in programma per sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in una due giorni che promette spettacolo sulle strade della Piana pistoiese, Valdinievole e della prima montagna. La macchina organizzativa della Pistoia Corse si è già messa in moto da tempo, in collaborazione con Aci Pistoia, per quello che sarà l’ultimo atto di Coppa Rally "Zona 6" con la presenza anche dello "Storico" e "All Stars". Non solo, perché la due giorni di gare servirà anche per definire la classifica finale dell’anno per il campionato sociale Aci Pistoia "Memorial Roberto Misseri" oltre a valere per il "Trofeo Rally Toscano", "R-Italian Trophy", Michelin Trofeo Italia e Pirelli Accademia.

Dopo le limitazioni dovute alla pandemia negli anni scorsi, confermato il format della due giorni di gara, con partenza ed arrivo da piazza Gavinana nel centro storico del capoluogo (prima macchina a muoversi il sabato alle 17.30, vincitore sul palco all’indomani alle 16.15) con lo spettacolare riordino notturno in piazza Duomo. In tutto ci saranno sette prove speciali: tre in programma nella prima giornata dovendo affrontare per due volte la "piesse" di San Baronto che porterà da Casalguidi fino alle porte di Lamporecchio, una di queste in notturna, e la novità di quest’anno della prova speciale di Quarrata con arrivo a Forrottoli. Alla domenica, invece, doppietta sia per la "Montevettolini" anche se leggermente accorciata rispetto alla tradizione e "Avaglio" che altro non è che la classica prova di Casore ampiamente conosciuta nel panorama motoristico toscano e non solo. In tutto 67 chilometri di competizione che si preannuncia sicuramente agguerrita. Una due giorni realizzata grazie alla stretta sinergia fra Pistoia Corse, Aci (che quest’anno compie cento anni di attività per quanto concerne la delegazione pistoiese), Provincia di Pistoia ed i Comuni di Lamporecchio, Marliana, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese oltre ovviamente al capoluogo.

Quanto ai protagonisti, c’è attesa per sapere chi succederà al cileno Alberto Heller, che lo scorso anno, con la sua Volkswagen Polo R5, ha scritto il primo nome straniero come vincitore del "Pistoia". Numero uno sulle fiancate per il 24enne bresciano Andrea Mabellini, in coppia con Virginia Lenzi, una delle più belle giovani speranze del rally italiano. Sarà al via con una Citroen C3 Rally2, vettura con cui sarà al debutto: è lui il favorito per il successo finale. Ma attenzione anche ad un altro dato per vincente, Federico Gasperetti (in coppia con Ferrari, Skoda Fabia), che a Pistoia ha già trionfato due volte e certamente si impegnerà per il tris. Numero tre sulle fiancate per i monsummanesi Simone LenziToni Cerone, con la loro Skoda Fabia, ulteriormente stimolati dalla prova “casalinga” di Montevettolini. Il valdinievolino Fabio Pinelli si ripropone con la Hyundai i20 Rally2, affiancato da Vivarelli; Luca Artino ci riprova con la Skoda Fabia, assecondato da Gabelloni; immancabile la presenza di Paolo Moricci, assieme al fido Paolo Garavaldi, in una gara che ha visto il patron de La T Tecnica vincitore assoluto due volte (2003 e 2012). In odore di titolo over 55 il pistoiese Davide Giordano, insieme al fratello Andrea: per loro Pistoia sarà la passerella finale per bissare il titolo del 2022. Attaccherà il vertice "rosa" la pratese Susanna Mazzetti, con Andrea Cecchi, su una Skoda pure loro.

S.M.