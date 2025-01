Tutto esaurito per la finale all’Artevaria Forum. Il 25 gennaio la sfida dei quaranta giovani artisti

Posti esauriti ad Artevaria Forum di Bottegone per la finale della 13a edizione di "Talent Busters - l’acchiappatalenti", il format di Toscana Tv ideato da Elisabetta Branchetti che negli anni ha acquisito sempre maggiore rilievo. C’è voglia da parte del pubblico di vedere all’opera la quarantina di aspiranti artisti, selezionati da un centinaio di partecipanti al concorso: l’ultimo atto prenderà alle 17 di sabato 25 gennaio.

Sei le categorie: Musical, Kids, Junior, Big, Cantautori e Original Band. Premi per il vincitore di ciascuna categoria e per quello assoluto, il trionfatore del 13° Talent. Curiosità: abbiamo scoperto che tra i partecipanti (cantautori), colui che ha maggiore curriculum è Tommaso Tanzini in arte Trama Blu, pratese, classe 2005. Nel 2022 ha preso parte, infatti, alle selezioni di Sanremo Giovani presentando l’inedito "Viola", arrangiato e prodotto dal direttore d’orchestra Ciro Barbato.

Comporranno la giuria Adriano Mariotti, cantante, già campione dei campioni di Don’t Forget the Lyrics con Gabriele Corsi, programma di Nove; Mary Filizola, cantante e insegnante di canto moderno che con i Maeba porta sul palco la grande Mina; Martina Pichierri, vocal coach, cantautrice, nome d’arte Nora Marte, performer frontwoman dei Mamalover. Una sostituzione in corsa: il giornalista Riccardo Agostini, già calciatore ed esperto di cose arancioni, sostituirà Andrea Capecchi.

Elisabetta Branchetti presenterà la serata assieme a Michael Bolognesi. Ospiti d'onore, il piccolo prodigio di Massa Carrara Nicholas Ori, "appena 8 anni d’età, ma un talento speciale per le varie arti dello spettacolo", come assicura Branchetti, e i cantautori Jade, Aldo Aldi, Giulia Colzi e Debora Mungai.

Gianluca Barni