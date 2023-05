Tutta la forza delle immagini per onorare Falcone e Borsellino

Come ogni anno, nel giorno in cui ricorre il tragico anniversario della Strage di Capaci, L’Anm e gli Avvocati propongono alla cittadinanza un momento di riflessione. Quello di oggi si intitola "Complici nel bene" e lo spunto saranno due immagini: quella in cui Falcone e Borsellino sorridono fianco a fianco, e la Visitazione robbiana. La sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Pistoia e il Gruppo Avvocati presso la Biblioteca del Tribunale di Pistoia, in occasione della commemorazione delle vittime, hanno organizzato per oggi, 23 maggio 2023, alle ore 17, nell’aula intitolata al giudice Giovanni Signorelli, al primo piano del palazzo del Tribunale di Pistoia, in piazza del Duomo, l’evento incentrato sulla forza dell’immagine e della testimonianza. Le immagini saranno quelle dei volti dei due magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e l’opera di Luca Della Robbia, “La Visitazione”, capolavoro che si trova nella chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, nel centro della nostra città, in via Cavour. Il professore monsignore Timothy Verdon, direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, guiderà le persone che parteciperanno a questo momento, nel cogliere i possibili significati dell’accostamento tra la notissima immagine dei due magistrati e l’opera robbiana. Il dottor Calogero Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia e per anni negli uffici della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, affronterà il tema delle forme attuali di presenza del fenomeno mafioso, in tutte le aree del paese.