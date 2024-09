Tutta la comunità in lutto per la scomparsa di Luciana Pecorini

Un altro lutto ha colpito ieri pomeriggio la città di Quarrata: si è spenta nella propria casa all’età di 85 anni Luciana Pecorini, colonna portante dell’Avis Quarrata. Insieme alla sorella Carla è stata tra le fondatrici, nel 1961 all’interno dell’allora ospedale Caselli, dell’associazione dei donatori di sangue, ricoprendo varie cariche operative e facendo parte anche di Aido (associazione donatori di organi). Era arrivata a Quarrata nel ‘56, e da allora con l’inseparabile sorella ha sempre partecipato attivamente alla vita sociale della città. È stata l’ispiratrice e fondatrice del gruppo che con impegno ha raccolto i fondi per edificare la "Casa Oami di Quarrata". Nel tempo ha partecipato a molti viaggi a Lourdes accompagnando i malati con l’Unitalsi. Le vicende della sua famiglia hanno ispirato anche Laura Vignali nel libro "Il cappotto del babbo". Il padre Giuseppe Pecorini infatti era un maresciallo dei Carabinieri di origine quarratina che nel 1943 fu internato nel campo di concentramento di Brema in Germania per non aver accettato l’arruolamento nell’esercito tedesco.