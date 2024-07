Tutela della salute e dell’ambiente: "Collaboriamo con la Regione"

Affrontare a 360 gradi la tutela della salute e dell’ambiente: è l’impegno rinnovato da parte di Daniele Manetti, nella duplice veste di coordinatore e responsabile Commissione malattie professionali e rischio chimico Anmil Regionale e di presidente di Legambiente Quarrata. "Stiamo collaborando attivamente con i tecnici della Regione per predisporre un programma e portare avanti iniziative e progetti specifici – ha spiegato Manetti –, tra questi verrà affrontato anche il problema di come rimuovere gradualmente le sostanze cancerogene dal mondo del lavoro, non solo per la salute dei lavoratori, ma anche dei cittadini". I volontari della commissione tecnica si stanno aggiornando su questa complessa materia anche prendendo atto della recente Delibera della Regione Toscana per la tutela dell’ambiente. "Proprio in questi giorni alla dirigente responsabile del settore “Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro“, Giovanna Bianco, è stato attribuito, con decorrenza dal 1 agosto 2024 per la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabili, l’incarico di responsabile a interim del settore “Sanità pubblica, sicurezza alimentare e veterinaria“ – spiega Manetti – Noi collaboreremo con lei sul territorio per il bene comune e la salute pubblica. I nostri obiettivi si stanno realizzando: siamo partiti da Quarrata e ci stiamo allargando in tutta la Regione. Tramite le denuncia eseguita presso la medicina del lavoro di Siena, Pisa e Firenze, siamo riusciti a ottenere diversi riconoscimenti di malattie professionali dall’Inail".

Per fare il punto della situazione su questo argomento il 17 luglio scorso Manetti, con i volontari, ha incontrato il consigliere provinciale Gabriele Giacomelli e l’assessore del Comune di Quarrata Simone Niccolai davanti alla pianta davidia che si trova al liceo Artistico Petrocchi di Quarrata. La pianta era stata donata dal Comune di Casale Monferrato a Manetti come simbolo della lotta alle malattie professionali. "Adesso occorre che Cerimp (centro ricerche malattie professionali), Ispro (istituto superiore prevenzione oncologica) e i vari enti assicurativi collaborino per elaborare l’elenco delle malattie professionali a bassa frazione eziologica – ha concluso Manetti – infatti è importante chiarire se la malattia è causata da sostanze usate sul posto di lavoro oppure da fattori di rischio al di fuori di esso, come per esempio il fumo di sigaretta".

D.G.