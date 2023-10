Turnazione diurna e reperibilità notturna dei taxi. Sperimentazione prosegue fino alla fine dell’anno

Qualche risultato positivo è arrivato nel corso dell’estate per quanto concerne il progetto sperimentale di turnazione diurna e reperibilità notturna per il servizio taxi e così l’Amministrazione comunale, con una apposita ordinanza pubblicata in questi giorni, ha optato per prolungare la sperimentazione fino alla fine dell’anno in modo da avere un quadro completo e più preciso della bontà del servizio. Secondo quanto emerso dall’apposita commissione che si è riunita il 26 settembre scorso, "è stato richiesto, tramite la Municipale, un sistema di controlli da effettuarsi soprattutto nei fine settimana, periodo in cui è stato previsto l’incremento delle corse del servizio di piazza riscontrando alcuni disservizi nel tentativo di richiesta telefonica oltre ad una segnalazione pervenuta da un cittadino" e, quindi, con disagi limitati. L’incremento del servizio taxi è previsto in apertura e chiusura dei turni dal lunedì al giovedì, mentre nei weekend c’è un prolungamento dell’attività a supporto del servizio notturno con riscontri arrivati dalla richiesta dei turisti di usufruire dei mezzi per spostarsi. Coinvolte le due cooperative operanti sul territorio, vale a dire "Taxi Amico" e "Taxi Pistoia", è stata predisposta l’apposita turnazione e così le auto saranno presenti in città, anche in orario ben prolungato rispetto a quanto succedeva prima, fino alla fine dell’anno: solo allora si capirà cosa fare in futuro.

S.M.