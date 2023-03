"Turismo montano, una risorsa da proteggere e valorizzare"

"Il turismo montano è una risorsa da proteggere e valorizzare con modalità sempre più adeguate, perché tutti i trend confermano che si tratta di un settore cruciale per l’economia del territorio". Sono le parole di Rolando Galli, presidente del Consorzio Turistico Apm, Abetone Montagna Pistoiese e della Società Abetone Funivie, nell’ambito del progetto “Montagna e Turismo verso il 2023“. Un’attività densa e continuativa, quella del Consorzio, che nell’ambito del progetto, soltanto nell’ultimo semestre ha generato centinaia di contatti. Dal 29 ottobre al 1 novembre scorso, nello specifico, il Consorzio ha preso parte alla Fiera Skipass Modena 2022, collocandosi all’interno dello Stand di Toscana Promozione Turistica. Successivamente, dal 25 al 27 novembre, ecco la partecipazione al “Black Friday“ dei Gigli, con un apposito stand che ha intercettato un notevole flusso di interesse. Dal 7 all’8 febbraio si è svolta poi una nuova edizione dello "Snow Mike" all’Abetone, dal 12 al 14 febbraio il Consorzio Apm, in compartecipazione con il Consorzio Turistico Città di Pistoia, ha preso parte alla Fiera Bit di Milano, a seguire "Sghiando", la gara vintage di grande richiamo, quindi il "Pinocchio sugli sci", a calendario dal 25 marzo al 1 aprile. In primavera, inoltre, l’Abetone ospiterà le premiazioni della Toscano Enduro Series, gara di Mountain bike ormai punto di riferimento per un intero segmento. "Una serie di iniziative – commenta Galli – che certificano una vitalità importante da parte del Consorzio, accompagnata dalla manifestazione di un interesse estremamente diffuso. È evidente: stiamo parlando di un patrimonio da preservare, sostenere e incentivare. Certo, la dura ferita che quest’anno è stata inferta a tutto il turismo bianco – -conclude –, drammaticamente al palo per tutto l’inizio della stagione invernale, non si rimargina".

Andrea Nannini