Tubo di ghisa rotto. Publiacqua ripara il danno. Ma ne servirà uno nuovo

A seguito delle proteste causate dalla rottura di un tubo del servizio idrico che ha lasciato Pracchia "all’asciutto", le maestranze di Publiacqua hanno provveduto "abbastanza velocemente" a ripristinare il servizio che, come è stato confermato, ha ripreso a funzionare regolarmente. Il danno sarebbe stato segnalato intorno alle 14:30 di lunedì e gli operatori sarebbero intervenuti per ripararlo dopo le 18:00, riuscendoci rapidamente. Infatti persone presenti riferiscono che l’intervento risolutivo è stato realizzato in meno di un quarto d’ora.

Il tubo di ghisa rotto nel corso dei lavori che si stanno realizzando sull’infrastruttura, posta di fronte alla stazione ferroviaria, dovrebbe essere stato posato una sessantina di anni or sono ed appare in pessimo stato, quindi la sostituzione sarebbe stata comunque obbligatoria, al momento dell’incidente era coperto da una lastra che, quando rimossa ne ha provocato il cedimento, facendo zampillare un getto d’acqua degno di una fontana da centro storico.

Dopo l’intervento, momentaneamente risolutivo, verrà portato in vista tutto il tubo per provvedere ad affiancarne uno nuovo lungo un tratto di una trentina di metri che congiunga i due tombini, uno a monte e l’altro a valle del cantiere allestito sul ponte. Le maestranze all’opera hanno già provveduto a creare un bypass per i cavi della fibra ottica che per i prossimi mesi scorreranno in un corrugato steso per l’occasione. Oggi sul cantiere, assieme agli ingegneri dell’Ufficio preposto, c’era il titolare della ditta che si è aggiudicata l’appalto con alcuni suoi collaboratori.

Andrea Nannini