"Tu, il primo e l’ultimo pensiero della giornata"

"Coriandoli d’amore": una poesia di per i nostri lettori per il giorno di San Valentino.

Musica di coriandoli nell’aria, nella sinfonia colorata di questo carnevale. Emozioni, tenerezza donata all’improvviso nel blu della notte,nella pioggia che sussurra appena, nella voglia di volare lontano con le foglie che cadono innamorate del vento. L’amore di febbraio, alberi di luce,gocce di luna, petali di stelle,briciole d’incanti. Le nuvole si fermano a farsi baciare dal sole. Evapora la gioia in questo giorno vestito d’amore.

Lalla Calderoni

***

Ciao Carla, anche se non ci credi ogni giorno mi rendi sempre più consapevole e orgoglioso d’amare una donna come te. Sono sempre più innamorato. Tutto questo è rimasto anche con un po’ di lontananza. Ti amo per sempre.

Senza firma

***

Ciao Barbara, nella mia vita sei il primo pensiero appena sveglio e l’ultimo prima di addormentarmi. Ti amo per la donna che sei, ti mao per quello che mi dai, ti amo per quello che mi fai sentire: un uomo innamorato ogni giorno di più. Sei una splendida e unica donna. Ti amo oggi, domani, sempre.

Giuseppe

***

Ciao Elia, le tue parole, il tuo amore mi rendono felice. Il nostro tempo è stato una magia da salvaguardare. Non servono molte parole. Gradirei ancora vederti. La nostra affinità non possiamo eluderla. Ti abbraccio e ti bacio con delicato affetto. Ti amo. Per sempre.

Senza firma

***

A mio figlio Giacomo. Ho chiuso gli occhi per un istante ed il piccolo bambino che eri si è trasformato in un uomo. Sei un capolavoro. Un oceano di auguri da mamma.

Siliana

***

A Daniela. Amore mio, basterebbe guardare agli oramai 23 anni del nostro legame per rappresentare l’amore che provo per te. Ma è la gioia e la fiducia con cui guardo al giorno che deve ancora venire affinché lo stare insieme acquisisce ogni volta una ragione in più. Ci siamo prefissati degli obiettivi importanti... raggiungiamoli insieme. Ti amo.

Michele

***

Quando si scatta una foto c’è sempre, anche se non svelato, un pensiero che l’accompagna. In questa, fatta in Puglia la scorsa estate, tutto l’amore verso mio marito ed i mie figli! W San Valentino!

Beatrice Cecchi