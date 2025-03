Tris d’assi raffinato per Haydn e Beethoven

Boccherini, Haydn e Beethoven: un repertorio squisitamente classico per il Nuovo Trio Italiano d’Archi, di scena stasera, sabato 15 marzo, alle ore 20.30 al Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi, a Pistoia, per il quinto appuntamento della 63ª Stagione Pistoiese di Musica da Camera. Un tris di assi: Alessandro Milani al violino, Luca Ranieri alla viola e Pierpaolo Toso al violoncello, tutti prime parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, suonano insieme in trio dal 2004 ma nel 2018 hanno dato nuova linfa alla loro attività cameristica con il desiderio di far risorgere il glorioso Trio Italiano d’Archi (composto da Franco Gulli, Bruno Giuranna, di cui Luca Ranieri è stato allievo, e Amedeo Baldovino) ereditandone il nome e lo stile, basato sull’eleganza dell’interpretazione.

Raffinatezza, bravura tecnica e ‘suono italiano’, caldo e profondo, caratterizzano il Trio, che propone un bellissimo excursus tra pagine esemplari scritte per questa formazione: in apertura il Trio per archi n.6 op.14 di Boccherini, caratterizzato da eleganza e leggerezza, tipiche dello stile galante, seguito dalla Serenata per trio d’archi op.8 di Beethoven, ricca di giovanile esuberanza, e dal Trio op.53 n.1 di Haydn, piccolo capolavoro di grazia ed eleganza; chiude il concerto il Trio op.9 n.3 di Beethoven, intenso e drammatico, che mostra già il genio del compositore maturo. L’ensemble, ospite delle principali stagioni musicali in Italia e all’estero, ha al suo attivo alcune prime esecuzioni assolute di composizioni contemporanee e vanta importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Oggi pomeriggio invece c’è un appuntamento interamente dedicato a Giacomo Puccini. E’ la proposta dell’Università Popolare di Pistoia, inserita nell’anno accademico 2024-2025 che dedica gli open day alle biografie dei grandi personaggi della cultura italiana, e quello di oggi è dedicato appunto al grande compositore di Lucca che ci ha lasciato opere indimenticabili e rappresentate in tutto il mondo. A parlare della vita, delle opere e delle donne del maestro sarà lo studioso Antonio Lo Conte mentre le letture dei testi e dei documenti saranno affidate a Marco Romani.

Ma la musica non può mancare oggi pomeriggio, e alcuni brani di Puccini saranno interpretati da tre studenti del quinto anno del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia. Le bellissime voci di Aurora Canensi, Yao Sun e Michelangelo Fattori, allievi delle professoresse Francesca Paganin ed Elena Bartolozzi, saranno accompagnate al pianoforte da Caterina Pacini.

L’open day si svolge nella sede dell’Università Popolare, in via Mariotti 190, a Sant’Agostino. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati. Per ogni ulteriore informazione il telefono è lo 0573.760729.

Chiara Caselli