Quarrata (Pistoia), 30 dicembre 2023 – Trenta candeline per Valerio Ricevimenti. L'attività di servizio catering e banqueting ha celebrato alla fine del mese scorso il traguardo raggiunto con un evento nella sua sede di Quarrata. E quarratino doc è il suo patron e fondatore Valerio Trefoloni, che dal 1993 ha iniziato la sua attività prima a conduzione prettamente familiare per poi negli anni svilupparsi fino a creare quello che oggi è un gruppo, una famiglia allargata formata da 15 dipendenti fissi, ai quali se ne aggiungono anche altri cinquanta stagionali nel periodo primavera estate. Da giovane, appena ventenne, Valerio lavorava in una rosticceria gastronomia che successivamente si trasformò nel ristorante “icche c'è c'è” sulla via Montalbano a Quarrata. Poi per esigenze economiche, visto che il territorio d'estate si spogliava di clienti, sentì il bisogno di “inventarsi qualcosa” e decise così di impegnarsi nella realizzazione di buffet per eventi. Dopo molti anni a Villa Zaccanti il passaggio allo showroom di oggi, dove nei suoi 1200 metri quadri divisi tra spazi espositivi, per eventi e cucine professionali, accoglie i suoi clienti. “Quest'anno abbiamo voluto fare una festa per gli addetti ai lavori nel mondo degli eventi e delle cerimonie - ha spiegato Valerio -, e poi faremo una cena con tutti i nostri ragazzi per festeggiare insieme il traguardo”. Valerio ha affidato la cura della serata dell'anniversario all'agenzia Collateral Beauty che ha creato un esclusivo evento dedicato al romanticismo, amore e seduzione, con un pizzico di ironia. Un tunnel di lucine ha accolto i presenti nel salone dove toni di rosso hanno dominato la scena allietata con un sottofondo di musica elettronica arricchita da due suonatrici di arpa. Il menù proposto è stata la vetrina di Valerio Ricevimenti per le sue particolarità culinarie. Questo traguardo è stato raggiunto lavorando a matrimoni, cerimonie ed eventi, ma ultimamente anche con aziende curandone cene di gala, lunch o coffee break "proponendo una cucina ricercata, ma anche Toscana rivista in forma più alleggerita. Riuscire ad andare oltre prettamente ai matrimoni è importante perché ci permette di poter lavorare durante tutto l'anno” ha evidenziato Valerio che alla domanda di una possibile ricetta per arrivare a festeggiare trent'anni di attività non ha avuto dubbi nella risposta: “stare sul pezzo - ha sentenziato Trefoloni - avere dei bravi collaboratori che hanno voglia di fare, avere un gruppo che è quasi una seconda famiglia, come chi è con me da quindici anni. Ma se non si collabora, non si fa gruppo, non si arriva”. Valerio negli anni non ha pensato solo a curare i catering, ma anche a formare un affiatato gruppo lavorativo di persone mosso da comuni intenti. “Ho un desiderio, al quale sto lavorando da tanti anni - ha rivelato Trefoloni -: sto portando avanti una linea perché un domani, quando io dovrò ritirarmi, questa attività possa avere un futuro anche senza di me, Valerio. Affidandola cioè alle mani e alla passione dei miei fidati collaboratori, di questa mia seconda famiglia”.