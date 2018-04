Pistoia, 18 aprile 2018 - È il giorno della presentazione del nuovo treno Rock realizzato da Hitachirail Italia nello stabilimento di Pistoia. Davanti a tutte le autorità cittadine, ai vertici di Trenitalia, ai lavoratori, sono stati annunciati nuovo investimenti ed è stato ribadito che il nuovo treno dei pendolari sarà una rivoluzione.

Un treno con i comfort di un convoglio e la velocità di una metropolitana, molto veloce, molto leggero e capace di un notevole risparmio energetico. Inoltre è dotato di un sistema di climatizzazione che si autoregola sulla base delle presenze a bordo.

La maggiore velocità è considerata importante anche per il rispetto degli orari. L’entrata in esercizio dei primo treni è prevista in Emilia nella primavera 2019, poi il Rock girerà in Veneto, Liguria e Toscana. Nella nostra regione saranno attivi i primi 4 treni a fine 2019.

Il primo treno è pronto per i test di omologazione, ma Hitachirail sta già lavorando al quindicesimo e nove sono in fase di assemblaggio. L’ad di Hitachirail Maurizio Manfellotto ha detto che Fs vorrebbe una produzione ancora più veloce, anche se dalla firma del contratto al primo convoglio sono passati solo venti mesi, e così Hitachirail proverà a portare la produzione a sei treni al mese.