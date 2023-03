Treni Pistoia-Porretta Terme, stop alla circolazione per un mese

Un treno (Foto di repertorio Pressphoto)

Pistoia, 21 marzo 2023 – Disagi in vista per i pendolari. Dal 29 aprile al 28 maggio, ovvero per un mese, la circolazione dei treni tra Pistoia e Porretta Terme (Bologna) sarà sospesa per lavori che riguarderanno il rinnovo di circa 900 metri di binario tra Corbezzi e Piteccio (Pistoia).

Investimenti per 2 milioni di euro

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) spiega che gli interventi prevedono un investimento di circa 2 milioni di euro e impegneranno ogni giorno circa 50 tecnici tra operatori di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 30 mezzi di cantiere.

In cosa consistono i lavori

I lavori consisteranno nella demolizione dell’attuale binario con rimozione totale del pietrisco e successiva ricostruzione della sede ferroviaria con posa del nuovo binario. Inoltre, saranno svolte attività di manutenzione ad alcune opere civili. "Queste attività - spiega Rfi - garantiranno maggiore comfort di viaggio e una più efficace prevenzione dei guasti”.

Autobus sostitutivi

Nel periodo dei lavori, ovvero dal 29 aprile al 28 maggio, i collegamenti tra Pistoia e Porretta Terme saranno garantiti da un servizio sostitutivo con autobus (via Pracchia e via Collina).