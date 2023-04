Trekking letterario per scoprire antichi versi

Al via la prima edizione del trekking letterario "Storie e leggende tra Serravalle e il Montalbano", due giorni (oggi e domani) per camminare e riscoprire la letteratura locale. L’iniziativa è organizzata da assessorato al turismo, pro loco di Cantagrillo e Serravalle e Pirene srl. Oggi i partecipanti sono impegnati in un percorso ad anello tra Casalguidi e Vinacciano, sulle orme del cantore irlandese Giovanni O’Kelly, pievano di Casalguidi nei primi anni dell’Ottocento. Ritrovo stamani alle 8.45 alla chiesa di San Pietro a Casalguidi. Domani, 2 aprile, percorso ad anello tra Serravalle e Ponte di Serravalle. In sottofondo le poesie e le opere di Giovacchino Forzano, le immortali rime dantesche e i pensieri in rima baciata di Domizio Bonacchi. Ritrovo alle 9 all’ufficio turistico di piazza Magrini 3 a Serravalle. Partecipazione è gratuita, prenotazioni: 0573.917308; 338.6685749.