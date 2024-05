Tre nuove voci giovani per il Pistoia Blues

Nuove voci al Pistoia Blues Festival 2024. L’appuntamento, giovedì 11 luglio, quando tre artisti emergenti pistoiesi, Aldo Aldi, Giulia Colzi e Debora Mungai, saliranno sul prestigioso palco della manifestazione, in piazza del Duomo, suggellando il loro percorso con l’esibizione dal vivo dinnanzi a una vasta e competente platea. "Nuove Voci" è un interessante progetto di valorizzazione del talento musicale, sostenuto dalla Fondazione Caript attraverso il bando Sviluppo e Cultura 2024. I tre talenti fanno riferimento alla canzone d’autore e alla musica popolare contemporanea: un focus sugli artisti in ascesa della provincia di Pistoia, selezionati tramite i contest Obiettivo Bluesin e Talent Busters di Elisabetta Branchetti, attivi ormai da anni. L’associazione Blues In, le etichette Vrec Music Label e La Clinica Dischi, Il Popolo del Blues e il contest Talent Busters hanno curato la selezione dei tre artisti, con i quali sono stati messi a punto gli aspetti professionali dell’attività e le nuove modalità di produzione, promozione e distribuzione del prodotto artistico e musicale.

Direttori artistici, arrangiatori, musicisti e manager di etichette e festival sono stati a disposizione dei tre pistoiesi per affinare il loro prodotto artistico. Questa fase culminerà con un significativo incontro con due artisti del calibro di Dee Dee Bridgewater e Mario Biondi, che parteciperanno a questa edizione del Pistoia Blues Festival. Durante l’incontro, Aldi, Colzi e Mungai, potranno mettere a confronto ciò che hanno recepito durante le fasi precedenti con le indicazioni dei due "super esperti", da decenni protagonisti della scena musicale internazionale.

Aldo Aldi, cantautore, Giulia Colzi, insegnante di canto nonché cantante, e Debora Mungai, cantautrice, infine si esibiranno accompagnati sul palco da "Tridente", un trio di musicisti composto da Damiano Innocenti Chiti, Enzo Panichi ed Emiliano Gargini. Lo staff Carmela Hair Look curerà trucco e parrucco degli uni e degli altri.

Al settimo cielo, Elisabetta Branchetti, organizzatrice, scopritrice di talenti e presentatrice pistoiese: "E’ una opportunità grandiosa per questi ragazzi – sottolinea – perché esibirsi su un palco così importante è un’esperienza formativa enorme. Sono contenta anche per la mia creatura, Talent Busters, con cui nel corso degli anni Aldo, Giulia e Debora si sono confrontati. Significa che abbiamo lavorato bene, nella nostra piccola grande Pistoia".

Gianluca Barni