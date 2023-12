Tre cittadini omaggiati dal Brasile. L’esercito li decora con una medaglia

Un’onorificenza sotto l’albero. Data importante, martedì 19 dicembre, per tre cittadini pistoiesi: Silvio Jorge Ribeiro (in foto), Vittorio Vecchi e Marco Dal Torrione. L’esercito brasiliano, infatti, ha attribuito loro la prestigiosa medaglia "Do Pacificador". Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco Alessandro Tomasi e l’addetto militare dell’ambasciata brasiliana di Roma, il colonnello Jauro Francisco da Silva Filho.

La medaglia, denominata "Merito dos Pacificadores" (dei conciliatori), è conferita dalle autorità militari brasiliane al personale militare o civile che ha reso eccezionali servigi all’esercito o ha contribuito allo sviluppo di relazioni e legami amichevoli tra gli eserciti del proprio Paese e quello del Brasile. Un altro momento significativo, nei rapporti tra Pistoia e Brasile, dopo la presenza il 2 novembre scorso in città del nuovo ambasciatore del Brasile in Italia, Renato Mosca de Souza, che prese parte alla cerimonia in onore dei caduti brasiliani al monumento votivo militare brasiliano.

Già a settembre 2023, il diplomatico aveva partecipato alla cerimonia per onorare i caduti brasiliani della seconda guerra mondiale, la maggior parte dei quali di stanza a Pistoia. Mosca de Souza e il vice presidente della Provincia, Gabriele Giacomelli, deposero una corona di alloro per commemorarli. Mosca de Souza sottolineò il sacrificio dei militari brasiliani, giunti dall’altra parte del mondo per aiutare le forze alleate, restituendo la libertà al popolo italiano. Quasi 500 di loro persero la vita.

A inizio ottobre, invece, ecco un pomeriggio nel segno di un’amicizia di lunga data, quella appunto tra la Repubblica federale brasiliana e Pistoia, una città che è nel cuore dello sconfinato Paese sudamericano. In Sala Maggiore del Comune si svolse il convegno "Le spose di guerra", organizzato da Linea Gotica Pistoiese in collaborazione con il Comune, il Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del comune di Pistoia e la Camera di Commercio italiana di San Paolo da un’idea di Silvio Jorge Ribeiro. Gianluca Barni