Tre borse di studio a Londra. In memoria del maestro Enzo Nesti

Tre borse di studio per soggiorni studio a Londra, o in altra città del Regno Unito, saranno assegnate a tre studentesse o studenti della terza media dell’Istituto Comprensivo di Montale grazie a una donazione della famiglia Nesti. Le borse di studio saranno intitolate al maestro Enzo Nesti, un educatore che ha lasciato una traccia profonda nella comunità montalese non solo come insegnante, ma anche come persona impegnata nella carità attraverso la San Vincenzo de’ Paoli. Le borse di studio saranno assegnate per un periodo di dieci anni e permetteranno a tre studenti meritevoli di soggiornare per un massimo di un mese in un college nel Regno Unito allo scopo soprattutto di imparare la lingua inglese. La famiglia Nesti ha chiesto al Comune di Montale di gestire la procedura di assegnazione delle borse di studio che saranno attribuite ai ragazzi che avranno svolto i migliori elaborati sulla legalità o su altri temi proposti dalla stessa famiglia Nesti. La commissione incaricata di selezionare gli studenti, che sarà nominata dalla famiglia che elargisce la donazione, sarà composta dal sindaco o da un suo delegato, che avrà il compito di presiederla e convocarla, dall’assessore alla cultura, dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Montale, da un rappresentante della famiglia Nesti, da un rappresentante dell’artista Emilio Isgrò e da due docenti universitari. Le tre borse di studio agli studenti della scuola media di Montale sono parte costitutiva di una più ampia donazione alla comunità di Montale che comprende anche il monumento dedicato ai Caduti delle forze dell’ordine e dei servitori dello Stato che è stato ideato e realizzato dall’artista Emilio Isgrò. L’iniziativa della donazione si deve a Stefano Nesti, figlio del compianto maestro Enzo e alla vedova Ilia. Il monumento fu inaugurato nel luglio del 2024 alla presenza delle massime autorità civili e militari. Sia Stefano che la madre Ilia erano presenti alla inaugurazione e nell’occasione ricevettero le espressioni di gratitudine da parte del sindaco di Montale Ferdinando Betti a nome di tutta la comunità. Le tre borse di studio offerte agli studenti della scuola media rappresentano una continuazione del contributo culturale ed etico fornito per tanti anni dal maestro Enzo Nesti dalla sua cattedra nella scuola elementare di Montale. Sono ancora molti i montalesi che ne ricordano in modo molto vivo la competenza dell’insegnante e la rettitudine dell’uomo.

Giacomo Bini