Tre bandi per 20 assunzioni Per dirigenti e funzionari

Assume la Regione Toscana, che ha pubblicato tre bandi, due con scadenza 31 marzo 2023, un altro con scadenza 24 marzo, con i quali ricerca venti funzionari amministrativi, due funzionari per sistemi informativi e tecnologie, un dirigente per l’area giuridico-amministrativa. Le assunzioni della Regione sono tutte a tempo indeterminato e come titolo di studio è richiesta la laurea. Al dirigente per l’area giuridico-amministrativa sono richieste anche conoscenze tecniche, quali diritto amministrativo, regionale, costituzionale, internazionale e dell’Unione europea. Per consultare i bandi della Regione Toscana basta cliccare a questo link e collegarsi così alla pagina internet dell’ente regionale: www.regione.toscana.itregioneamministrazione-trasparentebandi-di-concorso.