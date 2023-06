Tragedia all’albergo popolare, muore 67enne

Pistoia, 5 giugno 2023 – Si chiamava Giancarlo Calvani e aveva 67 anni, l’uomo morto nel pomeriggio di ieri all’albergo popolare di via dei Cancellieri, nel centro storico di Pistoia. A strapparlo alla vita, secondo i rilievi dei sanitari, è stato un arresto cardiocircolatorio.

L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando alcuni ospiti della struttura (che si occupa di accoglienza per persone senza dimora o in stato di grave disagio socio-abitativo, ndr) hanno notato Calvani seduto su una sedia, in stato d’incoscienza.

Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze, una della Croce Verde di Pistoia e l’altra della Misericordia di Pistoia, oltre ad altrettante automediche.

Il personale sanitario è provato in ogni modo a rianimare Calvani, ma dopo quasi un’ora di tentativi vani non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a seguito del malore accusato, che si è fin da subito prefigurato come un arresto cardio-circolatorio.

All’albergo popolare, trattandosi di una struttura di pertinenza comunale (gestita da una cooperativa), è intervenuta anche una volante della Polizia, che ha raccolto alcune testimonianze degli altri ospiti.

Ci sono, in particolare otto persone al primo piano, quello riservato alle residenze temporanee (dove alloggiava Calvani), più un’altra decina al piano terra, dove la sistemazione è garantita per massimo 15 giorni.

Tenuto conto della relazione del medico legale, nonché delle testimonianze raccolte dalla polizia, il magistrato non ha ritenuto necessario disporre l’esame autoptico, né procedere con ulteriori approfondimenti sul caso.

In serata è stato dunque emesso il via libera per procedere alle esequie di Calvani.

red.pt