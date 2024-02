Traffico da bollino rosso. Altri lavori in superstrada per la messa in sicurezza. Due settimane di caos

Visto che i pistoiesi ci sono già passati, seppur per un tratto di strada persino più breve e nemmeno in maniera continuativa, sapere che da lunedì prossimo e fino al 18 febbraio ci saranno limitazioni pesanti sulla superstrada (o tangenziale, che dir si voglia) fa subito innalzare il livello di guardia per quel che concerne il caos che si andrà a generare dal punto di vista della gestione del traffico in città. Con una nota nella giornata di ieri da parte della Prefettura, infatti, è stato comunicato che, con l’apposita ordinanza emanata dalla struttura territoriale toscana di Anas Spa, "dal 5 al 18 febbraio 2024, nella fascia oraria dalle ore 6 alle ore 19, verranno eseguiti lavori sulla SS 716 ’Raccordo di Pistoia’ dal chilometro 1 al chilometro 4, in entrambe le direzioni, con divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 30Km/h, chiusura al traffico, restringimento carreggiata destra, senso unico di marcia, su corsia di marcia, rampa di ingresso e rampa di uscita".

Tutto questo, pertanto, in cosa si traduce? Intanto il tratto interessato sarà quello dallo svincolo di Pistoia Sud, per accedere all’ospedale San Jacopo ed allo stabilimento di Hitachi, via Ciliegiole e Porta Nuova, e quello del ponte Europa che funge da valvola di sfogo per la zona nord-ovest della città. Per due settimane, quindi, nei tre chilometri in esame ci sarà il cantiere per la totale riasfaltatura di entrambe le carreggiate che sono particolarmente danneggiate con buche, avvallamenti e molto altro. Ovvio che, soprattutto nelle ore di punta, si andranno a creare ingorghi che si sono già visti nei mesi scorsi quando il ’raccordo’ è stato interessato prima da lavori di messa in sicurezza intorno alla rotonda della Vergine e poi per il nuovo asfalto posato fra l’entrata al casello della A11 Firenze-Mare e l’uscita di Pistoia Sud. Le zone critiche, quindi, diventeranno il blocco sull’uscita e entrata di Pistoia Ovest in orario di accesso alle scuole – nella fattispecie all’Anna Frank – ed anche tutto il traffico che porta, poi, in direzione Pontelungo, Spazzavento e Masotti da Pistoia Centro. Inevitabilmente, quindi, potrebbero verificarsi ripercussioni sulla viabilità alternativa che, nella fattispecie, vorrebbe dire andare ad ingolfare ulteriormente soprattutto il viale Adua.

S.M.