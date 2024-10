Tra sanità e sociale. Servizi e nuovi progetti

Un’intera giornata per discutere di sanità, sociale e territorio. L’"Agorà della Salute" della Società della Salute della Valdinievole è l’iniziativa che si terrà domani, sabato 19 ottobre dalle 9 alle 16, alle Terme Tettuccio, organizzata nell’ambito del progetto di Regione Toscana "Cantieri della Salute", coordinato da Federsanità Anci Toscana con il supporto di "Sociolab Impresa Sociale", e finalizzato a rafforzare il dialogo e la collaborazione comunitaria tra Istituzioni e rerzo settore. Amministratori regionali e locali, Società della Salute e Azienda Asl Toscana Centro, referenti dei servizi territoriali, comitato di partecipazione, consulta del terzo settore, associazioni e cittadini si confronteranno sui temi legati, tra gli altri, alla riorganizzazione della sanità territoriale, in seguito al decreto 77 del ministero della salute e dalla delibera della giunta regionale 1508 del 2022, che definiscono gli standard dei servizi e introducono alcune infrastrutture, come le case di comunità, su cui vengono indicati quegli elementi volti a favorire il protagonismo e la partecipazione del terzo settore.

La giornata vedrà la presenza dell’assessore regionale al diritto alla salute e sanità Simone Bezzini e dell’assessora regionale alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale, Serena Spinelli, oltre che di Simona De Caro, sindaca di Monsummano e presidente della Società della Salute, Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini, Pasquale Morano, direttore Croce Rossa Toscana, e Simona Dei, direttrice sanitaria dell’Asl Toscana Centro. Durante la mattinata si alterneranno alcune relazioni per informare sui processi di riorganizzazione dei servizi. In questa sessione interverranno Stefano Lomi, direttore della Società della Salute, Daniela Peccianti, coordinatrice sociale della Società della Salute, e Sara Melani, direttrice del coordinamento sanitario della zona Valdinievole.

Da. B.