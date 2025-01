Tra i banchi al freddo. Ritorno a scuola amaro: "Niente riscaldamento"

Il primo giorno di scuola di rientro dalle vacanze natalizie certo non è stato piacevole per bambini e famiglie di alcuni plessi scolastici della prima periferia cittadina. Sono infatti arrivate più segnalazioni, da San Felice a Campiglio, di diversi malfunzionamenti imputabili alle caldaie che hanno lasciato al freddo i giovani alunni di scuole primarie così come i piccoli dell’infanzia. Nello specifico una giornata non proprio semplice è stata quella della scuola primaria a San Felice. Il mancato funzionamento dei termosifoni ha portato la temperatura interna a 13 gradi, il che ha fatto sì che venissero interrotte le lezioni e chiamati i genitori per andare a riprendere i propri figli.

"Intorno alle 10 siamo stati avvertiti dal personale scolastico della mancanza di riscaldamento nelle aule della scuola – racconta Laura Nanni, madre di un bambino che frequenta la prima classe della scuola primaria di San Felice, parte dell’Istituto Cino da Pistoia-Galilei –. La temperatura misurata era circa di 13 gradi così le insegnanti non hanno potuto svolgere regolarmente le lezioni, ma hanno fatto vestire i bambini con i cappotti e hanno fatto educazione fisica per farli scaldare", continua la madre aggiungendo che il personale scolastico, rammaricato, ha chiamato prontamente i tecnici per l’assistenza alla caldaia, ma che quest’ultimi sarebbero arrivati in ritardo perché appunto impegnati in altre scuole.

"Per questo problema verso le 11.30 siamo dovuti andare a riprendere i bambini perché il malfunzionamento della caldaia era dovuto alla rottura di un pezzo che non era disponibile e quindi dovrà essere ordinato, il tutto senza darci delle tempistiche - denuncia ancora la mamma -. Non sapremo se perderanno altri giorni di scuola perché non abbiamo notizie, nonostante le sollecitazioni". Oltre a questo, spiega sempre Laura Nanni, si aggiunge il fatto che il pasto della mensa, arrivato regolarmente, è andato sprecato perché non c’è stata la possibilità di disdirlo nei tempi canonici. "Il problema del riscaldamento è avvenuto anche in altre scuole dell’Istituto. In alcune di queste è stato riparato e quindi le lezioni sono potute proseguire, mentre nella nostra non è andata così - precisa la mamma -. Domando, anche a nome degli altri genitori, se non sia possibile testare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento prima dell’inizio delle lezioni. Magari provando ad accenderlo con un po’ di anticipo".

