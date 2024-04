Tra gli ospiti lo chef "Giorgione" e l’antropologo Marco Aime

Il taglio del nastro è previsto per giovedì 25 aprile alle 12.30, mentre si potrà accedere alla Cattedrale ogni giorno dalle 12 alle 24. Per la serata inaugurale è previsto lo spettacolo dei Gary Baldi Bros, mentre nei giorni seguenti saranno molti gli ospiti che animeranno l’evento. Venerdì 26 aprile salirà sul palco de La Toscana in Bocca lo chef pistoiese Federico Fusca, che poi siederà in giuria per il contest dei ristoratori. Sabato 27 aprile, invece, i riflettori saranno puntati sullo show cooking con degustazione dello chef stellato Claudio Sadler. Domenica 28 aprile, l’ospite sarà Giorgio Barchiesi, noto come Giorgione (foto), che salirà sul palco alle 19. Prima di lui, alle 17, sarà la volta dell’antropologo Marco Aime, per una conferenza dal titolo "Un mondo in tavola: storie di viaggi e di cibi". Il tema si legherà alla mostra fotografica curata da Giulia Cogoli, che sarà inaugurata il 23 maggio. La conduzione della manifestazione è affidata a Simone Gai.

MF