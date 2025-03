Tra formazione, laboratori e consulenze . Un bando per ’coltivare’ l’impresa sociale

Si chiama "Coltiva la tua impresa" ed è un bando rivolto a tutti coloro che intendano avviare o stiano avviando un’impresa sociale nel territorio pistoiese. A promuoverlo lo Yunus Social Business Centre dell’Università di Firenze con le Fondazioni Caript e Un Raggio di Luce per accompagnare gli imprenditori attraverso percorsi di formazione, laboratori e consulenze, conclusi i quali le idee e i progetti ritenuti più meritevoli potranno accedere ad un investimento a fondo perduto per l’avvio dell’impresa. L’iniziativa è svolta con la collaborazione dell’Alleanza Pistoiese per l’Impresa Sostenibile e la Parità di Genere, nata nell’ambito del programma Pistoia Social Business City.

Nel dettaglio, da maggio a settembre aspiranti imprenditrici e imprenditori si cimenteranno nella creazione e lo studio di modelli di business a impatto sociale, di aspetti legali e fiscali, elementi di business design e pianificazione strategica operativa e molto altro inerente il credito, la comunicazione, la sostenibilità ambientale e ovviamente il sociale. I materiali prodotti e le capacità acquisite serviranno a imprenditrici e imprenditori per presentare la loro proposta ad una commissione di valutazione finale che deciderà in merito all’erogazione del contributo a fondo perduto. I fondi messi a disposizione ammontano a 15mila euro. Destinatari dell’opportunità saranno singoli o gruppi che al momento della presentazione della domanda ancora non abbiano costituito l’impresa in forma di cooperativa sociale di tipo A o B o di Impresa Sociale che abbia sede legale e operativa nella provincia di Pistoia. Il bando e le specifiche sono consultabili sul sito ufficiale (sbflorence.org). Le candidature dovranno arrivare entro il 30 aprile. Non un debutto per questa forma di sostegno all’impresa sociale, dal momento che grazie a questa opportunità sono già state create sul territorio pistoiese sei imprese sociali.