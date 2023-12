Tra criticità e disagi. Scatta la manifestazione. Azione con gli studenti

Far sentire la voce dei giovani preoccupati per le loro scuoleIl prossimo. E’ questo lo scopo della manifestazione che si terrà lunedì dalle 8,30 a Pistoia (a partire da piazza San Francesco e fino a piazza Duomo). "Gli studenti hanno terminato la loro pazienza davanti a numerosi problemi e difficoltà che rendono quasi impossibile esercitare il diritto allo studio – si legge in una nota di Pistoia in Azione –: tra questi, si fanno sentire soprattutto un trasporto pubblico inefficiente, che in un anno ha tagliato più di 500 mila chilometri, un’edilizia scolastica che, usando un eufemismo, lascia a desiderare e un rischio accorpamenti e chiusure che in provincia si fa sempre più concreto".

Il gruppo provinciale di Azione sta con gli studenti e parteciperà alla manifestazione a fianco di numerose scuole, tra cui Lorenzini, Anzillotti, Capitini, Fedi-Fermi, Petrocchi, Forteguerri, Pacinotti e molti altri. "Scuola, salute e lavoro sono diritti fondamentali, capisaldi della nostra democrazia e sanciti come inalienabili dalla nostra Costituzione - spiega Loris Gianneschi, responsabile Under 30 di Azione - il diritto all’istruzione prevede, per estensione, la possibilità di avere mezzi di trasporto sicuri ed efficienti per raggiungere i luoghi di apprendimento e la possibilità di studiare in spazi adeguati, confortevoli e sicuri".

Azione si batterà, – conclude la nota – "finché sarà necessario, in tutte le occasioni in cui potrà far valere la propria voce nelle decisioni relative all’istruzione e al diritto degli studenti di accedervi". "Lotteremo con le unghie e con i denti per garantire un futuro ai giovani di oggi e di domani. Il futuro si costruisce da oggi e lo si fa attraverso l’istruzione", conclude Loris.