Toscana Fashion chiude col sorriso. Oltre 150 compratori da tutta Italia per i nuovi trend della calzatura

Toscana Fashion chiude la 14esima edizione, quella dedicata alla presentazione dei campionari primavera–estate 2024, con un successo certificato dalla presenza di circa 150 compratori provenienti da tutto il centro Italia. La manifestazione dedicata al segmento della distribuzione delle calzature si è svolta dal 24 al 26 settembre negli spazi del Toscana Fair: per l’occasione 22 espositori hanno proposto 150 campionari diversi. "Numeri che confermano – evidenzia il presidente di Toscana Fashion, Simone Ramello – come l’evento abbia ormai acquisito una consolidata centralità nell’ambito del settore, coinvolgendo ogni anno un crescente numero di compratori. La formula facilita l’incontro tra domanda e offerta e i contatti che vengono acquisiti qui diventano più saldi a ogni edizione. Abbiamo ricevuto visite da addetti provenienti dal Lazio, dalle Marche, dall’Emilia, dall’Abruzzo e da altre regioni limitrofe, a conferma del notevole dinamismo espresso da questo comparto. La risposta da parte degli addetti ai lavori cresce ad ogni edizione, mostrandoci quanto il segmento sia vitale e meriti di essere incentivato".

Adesso, secondo il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini, l’obiettivo è continuare a crescere. "Toscana Fashion – sottolinea – ha il pregio di mettere la città sotto i riflettori per tre giorni di seguito, proponendola come capitale nell’ambito della distribuzione calzaturiera. Il numero dei compratori, che cresce a ogni edizione, manifesta l’ambizione concreta di questo evento: aumentare e qualificare ulteriormente le sue performance, diventando crocevia e occasione di business per gli addetti di un territorio sempre più esteso. Toscana Fashion riesce a cogliere tre grandi obiettivi in un colpo solo. Da un lato mette Pistoia sotto i riflettori nazionali; dall’altro supporta il dinamismo della nostra economia, favorendo questo incontro tra domanda e offerta. Infine, ma certo non meno importante, promuove l’immagine green del territorio".

La manifestazione è organizzata dall’associazione Toscana Fashion, in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Fnaarc, la Federazione nazionale degli agenti e dei rappresentanti di commercio di Confcommercio. Gode inoltre del patrocinio di Federazione Moda Italia - federazione nazionale, in rappresentanza delle attività del settore moda dell’associazione di categoria, che collabora con l’iniziativa per offrire maggior visibilità verso il target di riferimento, costituito dai negozi di calzature della Toscana e, più in generale, del centro Italia. Una grande vetrina riservata agli addetti ai lavori, dunque, per intercettare i trend di maggiore rilievo, sviluppare nuove sinergie e allinearsi alle esigenze espresse dal mercato.

