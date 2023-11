"Toscana auto collection". Un weekend di motori. Kermesse in Cattedrale

Auto d’epoca, ricambi, trattori, modellismo, editoria specializzata e abbigliamento a tema. Gli appassionati di auto già si sfregano le mani in attesa della nuova edizione di "Toscana Auto Collection", in programma alla "Cattedrale" di Pistoia sabato 18 e domenica 19 novembre. Per due intere giornate Pistoia ed il centro fiere diventeranno un vero punto di riferimento delle due e quattro ruote d’epoca, con espositori provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero.

Un evento d’eccezione soprattutto per i collezionisti: alla fiera si annuncia la presenza di numerosi espositori di ricambi per auto e moto d’epoca, stradali e sportive. Oggetti particolari e ricercati, difficilmente reperibili nei normali canali di distribuzione. Ci saranno anche spazi dedicate ad autentici miti, come la Vespa Piaggio e la Fiat 500, a cui sarà dedicata un’intera mostra. Sarà anche presente una sezione dedicata ai rally, dove verranno esposte numerose auto d’epoca sportive che ripercorrono gran parte della storia rallystica toscana, con iniziative culturali collegate.

In questa nuova edizione, alla fiera saranno presenti inediti settori espositivi come quelli dedicati al modellismo, all’abbigliamento automobilistico, all’editoria specializzata e all’utensileria tecnica. Non solo: alla fiera parteciperanno anche club e scuderie da tutta Italia che promuoveranno le loro attività sociali e didattiche. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Pinocchio 3000 e patrocinata dal comune di Pistoia, sarà aperta al pubblico nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 18, con biglietto unico di ingresso al prezzo di otto euro.

I visitatori avranno a disposizione i parcheggi collocati nelle vicinanze del centro fiere per fermarsi tutto il tempo necessario per visitare la manifestazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0572 1913547.

F.S.