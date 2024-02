Tornerà lo storico vagone merci. Via ai lavori sul tracciato della Fap

Il trenino della Ferrovia Alto Pistoiese è stato protagonista di buona parte della storia della Montagna dal 1926 al 1965, il suo percorso è attualmente un sentiero pedonale o ciclabile che da Campotizzoro arriva a Limestre. In questi giorni è diventato oggetto di importanti manutenzioni da parte del Comune di San Marcello Piteglio che, con i suoi operai, sta operando lungo i sette chilometri dello svolgimento, effettuando interventi sul fondo stradale. Inoltre è previsto il restauro di un vecchio, quanto importante, vagone merci che attende di tornare in vita da una dozzina di anni. Giace nella zona artigianale del Cassero, a valle dell’abitato di Maresca, in attesa di essere restituito a nuova vita. Ne venne curato l’arrivo dalla giunta guidata da Carla Strufaldi, poi la chiusura della Comunità Montana, che sosteneva l’iniziativa, probabilmente frenò l’entusiasmo e la subentrata amministrazione Cormio ne fece lettera morta. Dell’inizio dei lavori ne dà notizia il vicesindaco, Giacomo Buonomini, con una sua nota: "Da alcuni giorni sono stati avviati dal Comune di San Marcello Piteglio, attraverso la squadra di operai comunali, interventi di manutenzione straordinaria al fondo stradale in terra battuta, alle cunette, agli scoli delle acque, al ponte sul Rio Gonfienti, che seguono altri interventi svolti nel recente passato sulla regimentazione delle acque nel tratto di Tafoni, in cui si erano verificati sversamenti fuori sede delle acque piovane tali da creare problemi alle vie della frazione e analoghi sulle griglie. Interventi – spiega ancora – già svolti verso Limestre. Il tratto interessato dai lavori, già ben visibili ai camminatori e ai ciclisti, riguarda principalmente la metà ovest del tracciato, che presentava le maggiori necessità di sistemazione. Con l’esecuzione dei lavori, il tracciato risulterà più curato e piacevole alla percorrenza.

"Abbiamo in programma come amministrazione comunale – fa sapere Buonomini – il finanziamento di un’opera attesa da tempo che potrà arricchire la nostra vecchia ferrovia. Con la variazione di bilancio di maggio potremmo finanziare il restauro di un vagone merci storico che vorremmo installare all’inizio del percorso. Abbiamo acquisito nei mesi scorsi il preventivo per il restauro e stiamo lavorando – conclude – per garantire il finanziamento di quest’opera che dal 2025 potrebbe diventare un’installazione iconica e importante per un’ulteriore valorizzazione del percorso della ex ferrovia FAP".

Andrea Nannini