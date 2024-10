Torneo femminile di bocce Memorial Picchi, ecco le vincitrici

Al bocciodromo del parco Pertini si è concluso il "Torneo femminile di bocce-13° Memorial Monica Picchi", organizzato da Aido gruppo intercomunale della Piana con Lions club Pistoia Fuorcivitas. Un torneo speciale, con squadre composte da una giocatrice abituale e una giocatrice meno esperta, con il nobile scopo di sensibilizzare ed educare, alla donazione di organi, tessuti e cellule. Il Torneo si è svolto con un’appassionante sfida tra le finaliste: la squadra composta da Angela Tuci con Elena Nesi e quella composta da Felicia Portogallo e Silvia Chiti. Si sono aggiudicate la vittoria Angela Tuci ed Elena Nesi. Presenti alla finale, il presidente Aido della Piana, Marco Campominosi con rappresentanti Aido degli altri comuni e per i Lions Marco Tempestini (office distrettuale), Marco Benesperi (presidente zona F che comprende la provincia di Pistoia), Alessandro Gelli (presidente Pistoia Fuorcivitas) e altri soci. C’erano anche la madre, la figlia e la sorella di Monica Picchi, giovane montalese che morì improvvisamente per un aneurisma il 6 ottobre del 2006 e la famiglia autorizzò l’espianto di organi. Il Torneo per alcuni anni si è svolto nel pallaio del Gruppo Alpini di Montale, e da qualche anno si svolge al bocciodromo del parco Pertini, gestito dalla Bocciofila Aglianese. Il gruppo Aido della Piana è nato nel 2019, riunendo i gruppi di Quarrata, Agliana, Montale e Serravalle che già avevano una lunga esperienza. Oggi Aido Piana Pistoiese conta circa 1.850 soci, un numero in continua crescita, anche grazie a iniziative come "Una scelta in Comune" che consente ai cittadini maggiorenni di esprimere la propria volontà di donare al momento del rinnovo della carta d’identità. "Con questo Torneo, sostenuto da Lions club Pistoia Fuorcivitas – spiega il gruppo –, cerchiamo di sensibilizzare alla donazione. Siamo concentrati sul primo anello della catena: non c’è trapianto senza donazione e non c’è donazione senza un “Sì“, vero atto di generosità, come quello di Monica Picchi a cui è dedicato questo torneo". Il Lions club Pistoia Fuorcivitas da anni è impegnato in questo service per l’Aido e la Bocciofila ogni anno ospita con piacere il torneo.

Piera Salvi