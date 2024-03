Torna "Nontiscordardimé". Volontariato ambientale a scuola

PISTOIA

I prossimi 15 e 16 marzo torna Nontiscordardimé, la giornata di volontariato ambientale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, e quest’anno compie ben 25 anni. Un’occasione per celebrare anni di impegno e di cittadinanza attiva, promossi dall’associazione Legamabiente. Anche le scuole pistoiesi potranno aderire e organizzare eventi a tema. " Per festeggiare questo importante traguardo - spiega in una nota la sezione scuola di Legambiente - grazie alla significativa collaborazione con l’Isia, la prima scuola italiana di design istituita dal Ministero dell’Istruzione, Nontiscordardimé trasforma il suo outfit indossando un nuovo logo e il nuovo claim La scuola si fa bella. Nontiscordardimé rappresenta quel momento dell’anno dove tutta la comunità scolastica si rimbocca le maniche per trasformare la scuola in un luogo più accogliente e gradevole, senza però tralasciare il valore culturale che questa campagna porta con sé: un’opportunità da non perdere per affrontare temi importanti come la cura e il benessere del nostro Pianeta.

Il nuovo articolo 9 della nostra Costituzione ci ricorda quanto sia urgente e necessario tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi attraverso azioni concrete nell’interesse delle future generazioni. Un messaggio incisivo che viene da un principio fondamentale e da cui la scuola deve trovare ispirazione per sensibilizzare i ragazzi e tutta la comunità scolastica sulle cause dei cambiamenti climatici e, per contrastarli, promuovere azioni verso la sostenibilità da mettere in campo nella vita di tutti giorni.

La scuola – prosegue Legambiente – deve fungere da volano per le nuove generazioni anche per promuovere attività culturali e di ricerca scientifica, come ci ricorda sempre l’articolo 9 della nostra Costituzione. Con Nontiscordardimé è allora possibile dare spazio a orti didattici, giardini delle essenze, laboratori scientifici e artistici, azioni di rigenerazione e innovazione degli spazi in chiave sostenibile, esperienze di economia circolare come gli swap party.

A tal proposito per questa edizione di Nontiscordardimé le scuole che aderiscono alla campagna avranno disposizione oltre al consueto attestato di partecipazione e alla locandina per promuovere l’evento anche un manuale con alcuni spunti e idee che possono stimolare l’organizzazione della giornata di volontariato. L’invito per tutti come sempre è quello, ove possibile, di aprire la scuola al territorio, per questa ragione sarà quindi possibile usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa a tutela dei soggetti volontari esterni alla scuola che in occasione delle giornate dell’iniziativa, si adopereranno insieme a studenti, dirigenti, docenti e personale Ata, al miglioramento degli ambienti scolastici stessi. Anche per questa edizione di Nontiscordardimé il Settore minibasket e scuola della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ha deciso di aderire alla nostra iniziativa invitando i centri minibasket di tutta Italia a partecipare.

Se la vostra scuola ne ospita uno è possibile prendere contatti per collaborare alla miglior riuscita dell’iniziativa. Sarà inoltre possibile realizzare con i centri minibasket una piccola biblioteca a tema sportivo e ambientale. Per saperne ulteriori informazioni o eventuali dubbi, potete visitare il sito www.legambientescuolaformazione.it, oppure inviare una mail a [email protected]."