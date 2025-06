Torna la tradizione nel borgo. Tutto pronto a Massa e Cozzile. Arriva la Cena Granducale

Sabato 7 giugno 2025 alle 20 in piazza Cavour, nel paese di Massa, si terrà la Cena Granducale. La cena prevede un ricco menù per far calare tutti i partecipanti nell’atmosfera dell’epoca. Per l’occasione sarà disponibile il servizio navetta gratuito da Margine Coperta dalle ore 17. La cena rientra nella manifestazione "Fioriscono i Centri Storici", che si terrà il 6, 7 e 8 giugno nel Centro Storico di Massa.

Nei borghi storici di Massa e di Cozzile saranno realizzati allestimenti temporanei e miglioramento dei giardini esistenti, con l’utilizzo di piante tipiche del tipo gerani, ortensie, rose e verbena (fioritura); arbusti (alloro, corbezzolo, gelsomino, more e mirto); alberi (castagno, ciliegio, cipresso, olivo, pino e quercia); piante particolari in vaso (limoni e altri agrumi); piante simboliche in vaso (vite ad alberetto); altre piante come il bambù.

Sarà inoltre valorizzato il percorso che dalla frazione di Margine Coperta (miglioramento del verde esistente di fronte alla sede comunale) porta ai borghi collinari attraverso via Mortineto, Le Molina, Frantoini, miglioramento dell’accesso al paese di Massa, per proseguire su via Vecchia per Cozzile ed entrare in paese da Porta a Massa dove lungo la via Francesco Martini saranno realizzati allestimenti temporanei.

Gli abitanti dei paesi saranno coinvolti nell’abbellimento dei davanzali delle loro abitazioni e per le migliori decorazioni riceveranno un riconoscimento in ricordo delle giornate dedicate alla figura di Pietro Leopoldo. Sabato 7 giugno mattina ci sarà una iniziativa con la partecipazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado Bernardo Pasquini e di Andrea Voirgar che terrà una lezione dal titolo Pietro Leopoldo e la botanica: innovazione e sviluppo nella Toscana del XVIII secolo.

Si parlerà del ruolo di Pietro Leopoldo nell’innovazione agricola scientifica e botanica nella Toscana del Settecento. Il relatore si soffermerà in particolare sulle peculiarità del territorio massese e al termine della lezione guiderà gli studenti della scuola secondaria di primo grado Bernardo Pasquini per le vie del borgo di Massa illustrando l’allestimento predisposto e le varie specie di piante, mettendo anche in rilievo il rapporto fra l’azione del Granduca e l’attuale aspetto delle nostre colline. Informazioni allo 0572928354 o allo 0572090614.

Giovanna La Porta