Torna La Toscana in Bocca. Importante vetrina locale. Le iscrizioni sono aperte

Dopo quattro anni dall’ultima edizione "La Toscana in Bocca" rompe l’attesa e torna a Pistoia con un articolato programma di quattro giorni, aprendo ufficialmente le adesioni per i ristoratori. L’appuntamento con la manifestazione è dal 25 al 28 aprile, nella storica sede della Cattedrale. Promosso da Confcommercio e Fipe Pistoia e Prato nell’ambito di Vetrina Toscana e organizzato dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, l’evento enogastronomico è destinato a valorizzare le migliori espressioni dell’orizzonte enogastronomico toscano. Le edizioni precedenti, estremamente partecipate, hanno evidenziato il profondo feeling tra la manifestazione, i residenti del territorio e i turisti, con migliaia di persone che hanno affollato gli stand per vivere un’esperienza dai tratti unici. Adesso decine di ristoratori provenienti dalle province di Pistoia e Prato, ma anche dal resto della Toscana, potranno candidarsi per aderire alla manifestazione, andata in scena nel 2023 al Castello dell’Imperatore di Prato (nell’ambito di Eat Prato) e pronta a raddoppiare – con tappe, appunto, a Pistoia e Prato – nel 2024.

L’obiettivo di fondo resta quello di promuovere il segmento della ristorazione, inteso come autentico elemento in grado di raccontare l’identità di un territorio e, dunque, di generare attrattività all’esterno. La Toscana in Bocca si prospetterà quindi come un nuovo viaggio attraverso i sapori toscani, in un equilibrio costante tra tradizione e innovazione. Che il segmento enogastronomico rappresenti una delle leve principali per accrescere l’appeal del territorio, del resto, è confermato anche dal Piano Strategico di Competitività redatto da Confcommercio con il supporto del Think Tank Strategique, basato ad Harvard. Per aderire all’edizione 2024 c’è tempo fino al 28 febbraio 2024.

È necessario scaricare e compilare il regolamento e la scheda di adesione al link https://latoscanainbocca.it/. I documenti possono poi essere consegnati a mano negli uffici di Confcommercio in viale Adua 128 o inviati per mail all’indirizzo [email protected]. Inoltre, fino al 16 gennaio 2024 coloro che hanno partecipato all’ultima edizione della manifestazione (2019) potranno far valere il loro diritto di prelazione sui posti.

"La Toscana in Bocca che torna a Pistoia – è il commento di Gianluca Spampani, Presidente di Confcommercio Pistoia e Prato – è un bel segnale per tutto il territorio. L’ambizione, rinnovata, è quella di catalizzare l’attenzione sulla città per quattro giorni consecutivi, mediante una proposta fatta di eccellenze enogastronomiche in grado di generare attrattività diffusa. È un programma destinato ad accrescere la nostra reputazione all’esterno, come luogo da assaporare in tutti i sensi".