Torna la Passeggiata del Montalbano

Torna, domani, venerdì 2 giugno, la tradizionale Passeggiata del Montalbano, occasione sportivo-ricreativa che permetterà ai partecipanti di apprezzare camminando alcuni degli scorci più belli delle pendici del Montalbano che vanno da Casalguidi a Serravalle Paese. L’iniziativa, ormai alla ventottesima edizione, prevede ritrovo alle 7.45 in piazza Gramsci a Casalguidi con partenza per Serravalle alle 9. La quota è di 6 euro, da versare prima della partenza; la quota comprende l’assicurazione obbligatoria, il ristoro a Vinacciano, il pasta party a fine passeggiata e il bus navetta per il ritorno. Saranno raccolti fondi a favore dell’associazione Margherita Silenziosa, nata in memoria di Matilde Capecchi.