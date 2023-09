Torna la festa dei nonni a Olmi. L’appuntamento è per domani

Torniamo ad abbracciarci, teniamoci per mano. Domani tornerà, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, la festa dei nonni, promossa dalla cooperativa sociale L’Orizzonte al parco Verde di Olmi, a Quarrata. Tornerà con la sua 11esima edizione uno dei momenti conviviali più attesi dell’autunno pistoiese. Tornerà un’iniziativa di rapporti umani e buoni sentimenti, che tanto mancano in quest’epoca virtuale. Il programma della giornata è semplice: alle 13 il via al pranzo, aperto a tutti e animato dai "Clown di corsia" di Prato e dall’accompagnamento musicale di Francesco. Momenti dolci per riflettere sul valore delle persone, in questo caso i nonni, figure fondamentali della nostra società. Da 35 anni, L’Orizzonte è impegnato in attività a favore delle persone del territorio di Quarrata che si trovano in condizioni di maggiore fragilità e bisogno e a rischio di isolamento sociale. La festa dei nonni è nata per offrire alla comunità un’occasione di festa e convivialità, tenendo viva l’attenzione sulle necessità delle persone anziane. "Saranno a tavola con noi, quali ospiti speciali della festa, i nonni più fragili – dicono gli organizzatori –: sono stati invitati a titolo gratuito i beneficiari dei servizi di assistenza domiciliare, i nonni ospiti di strutture in cui la nostra cooperativa opera e altre persone in condizioni di disabilità". Il ricavato servirà a sostenere le attività svolte a sostegno degli anziani in condizioni disagiate. Per informazioni e prenotazioni: 057372952 o 3929048021.

Gianluca Barni