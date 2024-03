Tir in fiamme sul raccordo. Disagi al traffico

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti ieri mattina sul raccordo Pistoiese prima dell’uscita Pistoia viale Europa, per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. L’autista del camion di ritorno da un servizio lavorativo ha notato del denso fumo in cabina, subito si è fermato in corsia di emergenza e non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. Tempestivo l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Pistoia che sono intervenute con due automezzi. Necessario per le operazioni di spegnimento delle fiamme anche l’utilizzo di liquido schiumogeno. Sul posto per il controllo della viabilità personale della polizia municipale di Pistoia e personale Anas. Le cause sono in corso di accertamento. Non è mancato qualche disagio al traffico dovuto al restringimento di carreggiata per far operare i vigili del fuoco in sicurezza.