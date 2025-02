"The Milky Way of the heart" vola a Dublino. Appuntamento con gli autori e i curatori

"The Milky Way of the heart", ovvero "La Via Lattea del cuore", traduzione inglese di un libro dall’anima pistoiese che farà mostra di sé tra i tanti del patrimonio della National Library di Dublino. Tappa cittadina prima di spiccare il volo a maggio in Irlanda per gli autori di questa pubblicazione che danno appuntamento alla galleria Artistikamente (via Porta al Borgo 18) domani, sabato primo marzo, alle 18. Qui, in occasione del finissage della personale di Walter Di Piazza "Realismo magico", sarà presentata la traduzione in inglese del libro, a cura di Edoardo D’Onofrio, Lorenzo Calcagno e Leonardo Biagini, illustrato dallo stesso Walter Di Piazza. All’evento parteciperanno i curatori, la professoressa Claudia Balli e Angelo Fragliasso, editore (Papyrus); modera Jacopo Golisano. Info: 334.3360972 (Leonardo).