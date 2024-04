The Devon Allman Project. Lo show a tutto blues al Bolognini

PISTOIA

C’è una serata dal sapore prettamente blues nel cartellone del Pistoia Blues. Mentre in piazza Duomo si esibirà Antonello Venditti, nella stessa sera – 13 luglio – al Teatro Bolognini di via del Presto si terrà lo show The Devon Allman Project, progetto blues/soul del figlio di Greg Allman.

Devon Allman è il primogenito del fondatore degli Allman Brothers ed ha da tempo messo in piedi una superband per il progetto che porta il suo nome, che include i due batteristi della Allman Betts Band, basso, organo Hammond B3, pianoforte e un altro chitarrista. The Devon Allman Project suoneranno canzoni degli Allman Brothers e di Gregg Allman, oltre ai brani originali preferiti dai fan di Devon e a cover sorprendenti.

È uno spettacolo eccezionalmente divertente che include anche uno show di luci e video dietro alla band, realizzate da "Brotherhood of Light", la compagnia di visual touring che ha fatto tour con gli Allman Brothers per 20 anni e anche per 3 anni con Allman Betts. I biglietti sono già disponibili all’acquisto sul circuito TicketOne al prezzo unico di 25 euro.

Il cartellone della quarantatresima edizione del Pistoia Blues Festival si va dunque completando ed è così composto: Calexico (4 luglio), Teenage Dream Party (6 luglio), Tommaso Paradiso (7 luglio), Elio e Le Storie Tese (8 luglio), Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater (11 luglio), Matteo Mancuso e Mark Lettieri Group (12 luglio), Antonello Venditti (13 luglio). A ‘sfruttare’ il palco del Pistoia Blues pur senza rientrare nella programmazione del Blues sarà anche lo spettacolo-evento "Mordere il cielo" di e con Paolo Crepet il 10 luglio. Ipotizzando nella sera del 5 luglio lo svolgimento della tradizionale Notte Rossa dell’Avis, resta ‘libera da annunci’ al momento la serata del 9 luglio che potrebbe dunque essere l’ultima a marchio ‘Pistoia Blues’.