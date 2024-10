Tessere in vendita online e al palazzo

Va avanti fino la vendita degli abbonamenti della campagna ’Il più grande spettaHolo’. La tessera si può comprare sia online sul circuito di Etes fino alle ore 18 di venerdì 11 ottobre. Con le stesse modalità, e orari, si potrà accedere all’acquisto anche in tutte le delegazioni Aci della provincia. La biglietteria del PalaCarrara, situata all’interno del nuovo store PB Experience all’ingresso della tribuna centrale, rimarrà aperta tutti i giorni fino a domani, dalle 17.30 alle 19.30, sabato 12 ottobre in orario 10.30-12.30. Contestualmente, per chi ancora non lo avesse fatto, sarà possibile ritirare la tessera in Pvc (sia Fase1 che Fase2) portandosi con se il tagliando rilasciato al momento dell’acquisto.