Terribile incidente, figlia alla guida si schianta contro un palo: morta la madre

Pistoia, 1 luglio 2023 – Hanno visto la macchina sbandare, uno zig zag, poi virare tutta a destra, finendo prima su un palo della segnaletica stradale, per poi ribaltarsi sul fianco per finire la sua corsa al centro della strada. Dentro, incastrate nelle lamiere, c’erano le due donne: la figlia che era alla guida e la madre, 88 anni, Lilia Corsini, che ha riportato le ferite più gravi, ed è morta poco dopo nell’ospedale San Jacopo. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 23,30 di giovedì notte sul viale Adua, all’altezza della gelateria Bibot, dopo la Farmacia Comunale.

Sul posto, sono stati subito chiamati i soccorsi: due ambulanze della Croce Verde, una di Pistoia e una di Chiazzano, insieme all’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri ad estrarre, operazione delicata, le due donne rimaste incastrate nelle lamiere. La macchina infatti, dopo il colpo, si era ribaltata finendo sul lato del guidatore. L’anziana era sul sedile posteriore, probabilmente senza cintura di sicurezza, ed ha avuto il trauma più importante. All’arrivo dei soccorritori, entrambe le donne erano coscienti e aspettavano di poter essere liberate dalla macchina. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, le donne sono state visitate dal personale sanitario e subito spinalizzate, per essere trasferite al pronto soccorso. Ma le condizioni dell’anziana sono apparse da subito più gravi: all’arrivo in ospedale, la donna non ricordava di essere rimasta coinvolta in un incidente, e appariva confusa. I medici hanno fatto il possibile, ma per lei non c’è stato niente da fare: è deceduta poco dopo, per i traumi riportati nell’impatto, agli organi interni.

Resta ancora ricoverata la donna che era alla guida, figlia della vittima. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la donna abbia perso il controllo della macchina, per effettuare una manovra diversiva ed evitare un’altra auto che viaggiava in direzione di Capostrada. Probabilmente, la donna è stata abbagliata dall’altra auto ed ha virato con lo sterzo a destra per evitare quello che le appariva un pericolo imminente.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale avvenuto sulle strade della nostra provincia, in pochi giorni, gli ultimi due in Valdinievole, e un altro a Barberino del Mugello dove ha perso la vita un giovane di Pescia.

Sul viale Adua, giovedì notte, per i rilievi, è intervenuta anche la polizia Municipale di Pistoia.

Grande sgomento ha portato la notizia della morte di Lilia Corsini, che abitava in una casa nella zona di via Spartitoio a Pistoia, poco distante dal luogo in cui è avvenuto l’incidente. La figlia che era alla guida è tuttora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Jacopo, ma a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. La famiglia ha contattato la Misericordia per fissare i funerali, ma la data non è ancora stata resa nota.

reda. pistoia