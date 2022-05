Terremoto in Toscana, scossa nella notte avvertita sulla montagna Pistoiese

Pistoia, 22 maggio 2022 - Terremoto in Toscana. Stanotte, poco dopo le 2, è stata avvertita una scossa a San Marcello Piteglio e nei paesi vicini. Una scossa non forte, di magnitudo 2,8 e profondità di 10 chilometri, ma comunque chiaramente percepita dalla popolazione.

E' la seconda volta in poche settimane che si verifica un terremoto in montagna. Nessun danno, per fortuna, e nessuna chiamata ai numero di emergenza, anche se è chiaro che la scossa ha destato preoccupazione in chi l'ha avvertita, soprattutto alla luce dello sciame che ha colpito la provincia di Firenze negli ultimi giorni. Il terremoto avvertito in provincia di Pistoia è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

"La scossa, di intensità molto modesta e tale da non destare preoccupazioni, è stata avvertita da alcuni cittadini. La Protezione Civile è stata allertata. Non ci risultano danni a persone o cose", ha scritto su Facebook il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Secondo quanto riportato sul sito Ingv, il terremoto è stato localizzato:

12 Km a N di Pistoia (90315 abitanti)

23 Km a NW di Prato (191150 abitanti)

38 Km a NW di Scandicci (50609 abitanti)

39 Km a NE di Lucca (89046 abitanti)

41 Km a NW di Firenze (382808 abitanti)

La paura manifestata sui social

Nonostante la terra abbia tremato nel cuore della notte, non è mancato il tam tam sui social. In molti hanno commentato spaventati l'evento. C'è chi addirittura lo definisce "fortissimo".