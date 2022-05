Terremoto 12 maggio, forte scossa in Toscana

Articolo : Terremoto oggi, forte scossa a Firenze: gente in strada

Firenze, 12 maggio 2022 - Nuova scossa di terremoto in Toscana dopo quelle che in questi giorni hanno colpito la provincia di Firenze. Un sisma di forte intensità chiaramente avvertito dalla popolazione. La magnitudo è di 3.7 gradi Richter e l'epicentro è ancora a Impruneta, dove si concentra lo sciame sismico. La scossa è avvenuta alle 23.12. Non vengono segnalati, riferisce la Protezione Civile, danni a cose o persone.

Un boato ha accompagnato la scossa. Un rumore sordo, terribile, che ha fatto sobbalzare chi era in casa ancor prima della scossa vera e propria.

Subito molte le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze di protezione civile. Molte le persone scese in strada.

L'epicentro dunque è ancora in provincia di Firenze, come era accaduto per le altre scosse. Il sisma è avvenuto a soltanto 8 km di profondità. Un'altra scossa, successivamente, si è verificata alle 23.15, di magnitudo 2.3, nella stessa area.

Gli esperti avevano avvertito che con lo sciame sismico in atto nuove forti scosse sarebbero state possibili.

Immediatamente si è messa in moto la macchina della Protezione Civile per i controlli nelle abitazioni e negli edifici.

"Nuova scossa di terremoto in provincia di Firenze di magnitudo 3.7 con epicentro a Impruneta. Con la sala regionale della Protezione Civile stiamo monitorando la situazione". E' il messaggio del presidente della Regione Eugenio Giani, affidato ai suoi social network.

"Scossa di terremoto di magnitudo tra 3.5 e 4, a 8km di profondità, epicentro Impruneta (Firenze) - scrive il sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella su Facebook -. Sale operative Protezione civile allertate. Per segnalazioni 0557890".

E sono giorni di paura in provincia di Firenze. Impruneta è un comune che ormai convive da giorni con le scosse. In alcuni giorni lo sciame sismico, con terremoti intorno a 1/1.5 Richter ha visto verificarsi anche 15-16 scosse, pur non avvertite dalla popolazione.

Il primo terremoto è avvenuto lo scorso 3 maggio, con una magnitudo di 3.7 gradi Richter poco prima delle 18. Epicentro fu appunto Impruneta. Nello stesso giorno ci fu una seconda scossa di magnitudo simile alle 22.14.

Il comune di Impruneta dunque di nuovo interessato dal sisma. Il sindaco Alessio Calamandrei segue le operazioni della Protezione Civile, che insieme ai carabinieri verificano eventuali danni laddove è stato registrato l'epicentro della scossa.