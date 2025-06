Arezzo, 26 giugno 2025 – Cortona, completati i lavori per la sicurezza idraulica a Terontola

Intervento del Comune per il rio Cese e per via Petrarca

Sono stati completati i lavori per incrementare la sicurezza idraulica a Terontola, la zona di intervento è via Petrarca, la strada che costeggia il rio Cese. Le opere del Comune completano i lavori dei mesi scorsi del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno per la «riprofilatura» e la «risagomatura» del corso d’acqua.

In questa fase il Comune ha messo in atto alcune misure per il corretto smaltimento delle acque piovane di Via Petrarca sul Rio di Cese. La strada è stata recentemente riqualificata con nuovo manto stradale ed era essenziale intervenire con prese d’acqua e tubazioni per fare in modo che le acque piovane possano raggiungere il rio.

«Grazie a questi lavori sarà possibile aumentare la sicurezza idraulica di una zona particolarmente complessa, dove in passato si sono verificate criticità - dichiara il sindaco Luciano Meoni - questa risposta va nella direzione di quanto richiesto dalla cittadinanza. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del nostro territorio è una priorità di questa amministrazione comunale a Terontola come in tutte le frazioni del nostro vasto territorio».