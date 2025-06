Arezzo, 26 giugno 2025 – Stem camp: un camp estivo sulle materie stem promosso dall’isis Fermi per fare orientamento a ragazzi e ragazze delle scuole medie

Dal 1 al 5 settembre presso il CIFA a Bibbiena e presso la scuola ex segretaria d’azienda a Poppi, si terrà un camp estivo tutto particolare dedicato alle materie STEM, promosso dall’Isis Fermi di Bibbiena e indirizzato a ragazze e ragazzi delle scuole medie nati nel 2012-2013.

Il percorso ricalca una bella esperienza fatta dalla scuola superiore di Bibbiena prima della pandemia. Oggi quell’esperienza orientativa viene riproposta al territorio con l’obiettivo di dare informazioni sulla scuola in modo attivo per portare i giovani a scelte più consapevoli per il loro futuro.

Le persone che hanno curato questa bella proposta di camp estivo sono i docenti di funzioni strumentali Gianni Vestrucci, Francesca Cangini e Martina Cocchetti.

Il Professor Gianni Vestrucci, coordinatore del Campus STEM commenta: “Con gioia riproponiamo questa bellissima esperienza perché riteniamo necessario far conoscere da vicino le particolarità della nostra scuola, facendo vivere esperienze concrete e divertenti. Si tratta in sostanza di un orientamento sul campo che permette di conoscere profondamente le varie specializzazioni e le materie di indirizzo. Le materie scientifiche e tecniche sono divertenti e noi vogliamo dimostrarlo”.

Le iscrizioni al camp - completamente gratuito - sono già aperte e si possono effettuare tramite il link https://eu.jotform.com/app/251751878300357 entro il 20 luglio.

Nella settimana dal 1° al 5 di settembre, dalle ore 9 alle ore 12 verranno fatte fare esperienze immersive e pratiche nelle seguenti aree: fisica, chimica, meccanica, elettronica, informatica con esperimenti e laboratori che faranno scoprire queste materie in modo divertente.

L’amministrazione comunale ha concesso gratuitamente i locali del CIFA, sostenendo con entusiasmo questa iniziativa, come dimostrano le parole di Vittoria Valentini Assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bibbiena: “Una bella iniziativa quella dello STEM Camp che intendiamo promuovere e sostenere anche con la concessione dei locali in cui verranno accolti ragazzi e ragazze che vorranno fare questa interessante esperienza sulle materie scientifiche attraverso il gioco e attività laboratoriali. L’Isis Fermi si conferma una scuola attenta alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie soprattutto sul fronte dell’orientamento in uscita dalle scuole medie e questo è un aspetto di grande importanza per tutti”.