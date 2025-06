Due cataloghi per raccontare l’anno vasariano ad Arezzo, la presentazione nel giorno della chiusura ufficiale delle celebrazioni

Arezzo, 26 giugno 2025 – Convergono in due cataloghi tutte le iniziative promosse da Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e Provincia di Arezzo con Fondazione Guido D’Arezzo - tra percorsi, itinerari e esposizioni - per comporre il quadro della vita e dell’attività artistica di Giorgio Vasari, nella sua città natale, in occasione dei 450 anni dalla morte. Domani, venerdì 27 giugno alle 18.00 presso la Sala CaMu nel Palazzo della Fraternita dei Laici (Piazza Grande, Arezzo) si terrà la presentazione dei volumi che concludono ufficialmente le celebrazioni vasariane, editi da Mandragora: “Itinerari Vasariani. Arezzo e il suo territorio” a cura di Daniela Galoppi e “La città di Vasari. La biblioteca, l’archivio, i musei” a cura di Carlo Sisi. Saranno presenti il sindaco della città di Arezzo Alessandro Ghinelli, il presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti, il direttore regionale Musei della Toscana Stefano Casciu, il presidente del comitato scientifico “Giorgio Vasari 450” Carlo Sisi, il presidente della casa editrice Mandragora Mario Curia. Seguiranno gli interventi delle curatrici delle mostre e dell’autrice della guida.