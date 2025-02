Termina la direzione di Gozzi in Confindustria

Ora il facente funzione è Giovanni Moschini. Marcello Gozzi termina il suo rapporto di lavoro con Confindustria Toscana Nord, e quindi anche l’incarico di direttore dell’associazione. Gozzi ha iniziato la sua attività come direttore nell’allora Unione Industriale Pratese nel 2005; successivamente, nel 2013 ha esteso il suo incarico a Pistoia, finché nel 2016 si è realizzata la fusione delle Confindustrie delle due città con quella di Lucca. Della neo costituita Confindustria Toscana Nord Lucca Pistoia Prato Marcello Gozzi è stato quindi direttore per 9 intensi anni, che hanno visto il varo e l’affermazione della nuova realtà associativa. Chiamato dal nuovo presidente di Confindustria Emanuele Orsini, Gozzi dal primo febbraio assume l’importante responsabilità di direttore divisione rapporti associativi della confederazione di viale dell’Astronomia.

L’uscita di Gozzi è stata salutata con particolare calore dai vertici associativi. Sono in corso i processi di selezione del nuovo direttore di Confindustria Toscana Nord, di cui si prevede l’ingresso in associazione nel giro di qualche mese. Nel frattempo è stato nominato come direttore facente funzione Giovanni Moschini (nella foto). Classe 1964, Moschini è entrato anch’egli in prima battuta nella Confindustria pratese nel 1994. Laureato in economia, Moschini – spiega una nota – assicurerà la continuità operativa dell’associazione fino al subentro del nuovo direttore.