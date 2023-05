Tenta un furto in casa Arrestato dalla polizia

Arrestato a Firenze, in piazza Duomo, un 36enne pistoiese con l’accusa di tentato furto aggravato in un’abitazione nelle vicinaze. Intorno alle 3.30 della notte tra lunedì e martedì l’inquilino di un appartamento, secondo una ricostruzione della polizia, si sarebbe svegliato a causa di un rumore brusco alla porta d’ingresso.

E pochi istanti dopo si sarebbe addirittura ritrovato la luce di una torcia puntata sul volto. A questo punto il malcapitato avrebbe a sua volta acceso la luce mettendo in fuga il ladro che è scappato imboccando le scale. Il padrone di casa lo ha inseguito e intanto è riuscito anche a dare l’allarme alle forze dell’ordine. In una manciata di secondi due volanti, che proprio in quel momento stavano effettuando dei controlli di nelle vie limitrofe, sono arrivate nella piazza e lo hanno bloccato.

Il 36enne, già noto proprio per reati della stessa natura e di recente sottoposto ad una pregressa misura cautelare (che gli imponeva tra le altre cose di non allontanarsi dalla sua abitazione nel Pistoiese durante le ore serali e notturne), è finito in manette. Addosso aveva anche alcuni strumenti da scasso con i quali non è escluso possa aver forzato la porta dell’appartamento.