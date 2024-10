Temporary manager: "Un risparmio per la Spes"

PISTOIA

Un "Temporary Manager" che starà in carica tre anni, farà risparmiare alla Spes 50mila euro all’anno (150mila euro in tutto) rispetto all’attuale ruolo del direttore generale e poi deciderà, a fine 2027, come sarà la nuova struttura dell’azienda partecipata dai comuni della nostra provincia che si occupa di edilizia popolare. E’ aperto, e chiuderà il prossimo 11 ottobre, il bando che già nei giorni scorsi aveva svelato La Nazione per l’inserimento temporaneo di questo dirigente che andrà a prendere il posto dell’ingegner Nicola Nigro, attuale Dg, che andrà in pensione a fine anno. Un bando al quale il presidente di Spes, Riccardo Sensi, tiene molto perché rappresenta un punto di svolta per la gestione, e le economie, dell’ente che attualmente conta su 25 dipendenti. Un punto focale è quello del risparmio: l’attuale direttore generale ha un costo di 130mila euro annui, mentre il Temporary Manager si attesta a 80mila. "Gli obiettivi che abbiamo di fronte a noi sono quelli del contenimento dei costi e dell’efficienza aziendale – afferma Riccardo Sensi – e la soluzione intrapresa va proprio in questa direzione. Con l’arrivo di questo manager andremo a definire quella che sarà la ristrutturazione dell’ente e, al termine del suo percorso, si potrà capire se sarà necessario mantenere la figura del Dg oppure no. Nel bando chiediamo, come requisiti, una figura esperti in bilanci e controllo di gestione, che abbia già una comprovata esperienza nell’ambito delle società pubbliche e, se possibile, che gestiscono l’Erp: è evidente che, in questa fase, occorre un manager aziendale a tutti gli effetti, visto che viviamo in un periodo nel quale le risorse sono limitate, c’è un gigantesco arretrato dal punto di vista manutentivo e tanti alloggi sono vuoti. Il risanamento interno alla Spes sta andando avanti, con la società che è passata dal 20% al 3% di morosità, obiettivo storico mai raggiunto, e questo vuol dire avere più risorse per la manutenzione". Alla scadenza del bando, consultabile per intero sul sito di Spes, verrà nominata una commissione composta da tutti membri esterni che giudicherà le candidature arrivate per arrivare alla decisione finale: il Temporary Manager entrerà in carica da gennaio e vi rimarrà per tre anni. Qualora si riterrà opportuno non rinunciare al direttore generale, anche il Temporary si potrà candidare per selezioni successive.

Saverio Melegari