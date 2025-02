Telefoni fissi muti: "Rilevati danni ai cavi sottorranei, via ai lavori"

L’impossibilità di utilizzare il telefono fisso nei paesi di Bardalone e Campo Tizzoro, oltre a una parte di quello di Maresca, ha provocato tante proteste. Anche la farmacia di turno è rimasta isolata, generando un problema di carattere sanitario perché chi ne aveva bisogno non poteva contattare i farmacisti. Ne parliamo con il vicesindaco Giacomo Buonomini: "Le informazioni ricevute la scorsa settimana dai tecnici del gestore della rete, che ringraziamo per la disponibilità, confermano che i lavori per la sistemazione della rete telefonica tra Campo Tizzoro e Bardalone sono iniziati lunedì 3 febbraio, e proseguiranno per almeno una settimana. Già nei giorni precedenti, l’impresa incaricata dal gestore aveva effettuato alcuni saggi preliminari per valutare l’estensione del problema. Abbiamo appreso che il guasto, che gli utenti subiscono da oltre due mesi, è causato da danni ai cavi sotterranei che servono numerosi armadi telefonici a servizio delle due frazioni. Gli interventi in corso – spiega il vicesindaco –, chiaramente visibili lungo la Strada Statale 66, dove è stato installato un semaforo per consentire lo scavo, si concentrano proprio nel sottosuolo, con la sostituzione di cavi che presumibilmente risalgono a diversi decenni fa. Come Comune, già due settimane fa ci siamo fatti portavoce delle segnalazioni dei cittadini, che da tempo subiscono il disservizio sulla rete telefonica fissa. Abbiamo inoltre evidenziato la criticità legata alla reperibilità telefonica della farmacia di Campo Tizzoro, sollevata giustamente anche sulla stampa dal dottor Russo. Ora che i lavori sono in corso, confidiamo in un rapido ripristino del servizio e nel ritorno alla piena funzionalità delle numerose utenze coinvolte. Continueremo comunque a monitorare la situazione – conclude Buonomini – certi di aver contribuito a sollecitare l’avvio degli interventi, doverosi, per la risoluzione del problema".

Andrea Nannini