Te lo spiego io cosa sono le Smart Cities

Che cos’è una Smart Cities? La Smart City è "una città intelligente", una città tecnologicamente avanzata che utilizza energia pulita e metodi elettronici per risolvere i problemi di tutti i giorni. Le Smart Cities si basano su un’economia intelligente, che non spreca, non inquina ma ricicla e salvaguarda le generazioni future; su una mobilità Intelligente, auto e mezzi pubblici che utilizzano energia pulita; su un ambiente sostenibile, aria, strade e intere città pulite senza inquinamento e cittadini responsabili, che non inquinano e usano le risorse in modo intelligente; il benessere dei cittadini sia fisico che psicologico; un governo responsabile, che si prenda cura della sua città e soddisfi i bisogni dei cittadini. Tra le smart cities che si confermano prime in Italia c’è Firenze. Firenze è una smart city perché è in grado di modificare le proprie strutture sociali e fisiche, assicurando, per esempio, il miglior stile di vita e far fronte a emergenze anche gravi, come i cambiamenti climatici.

È una città in grado di adattarsi (resiliente) e, pertanto, intelligente.