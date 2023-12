Tariffa corrispettiva sui rifiuti. Folla in assemblea per la novità

La sala del Centro Nerucci si è dimostrata insufficiente ad accogliere la grande folla di cittadini accorsi per l’incontro informativo sulla nuova tariffa corrispettiva dei rifiuti. Molti se ne sono andati perché non riuscivano ad entrare, in tanti sono rimasti in piedi. Il sindaco Ferdinando Betti si è scusato ed ha promesso un nuovo incontro in un locale più grande. Tanto l’interesse e tanti i dubbi sul nuovo sistema di calcolo della tariffa. Linda Mori di Alia ha spiegato il nuovo metodo, che vuole premiare chi differenzia meglio, e ha risposto alle numerose domande che si accavallavano l’una sull’altra. Mori ha premesso che se i montalesi continuano a differenziare come ora (l’ultimo dato è il 78% di differenziata) non hanno nulla da temere, anzi riceveranno il premio. Anche il vice-sindaco Emanuele Logli ha detto che "il servizio rimane invariato, anzi viene migliorato con la raccolta della carta una volta a settimana, solo che ci sarà un bonus per chi si comporta bene e un malus per chi si comporta male". I dubbi dei presenti hanno riguardato il metodo con cui distinguere i "buoni" dai "cattivi" differenziatori.

Il criterio è questo: una tariffa base o di partenza che corrisponde a uno svuotamento di bidone di indifferenziato a trimestre (pari a 20 litri a persona), poi un premio per chi fa almeno l’80% di differenziata sul totale (e in quel caso non vengono contati anche gli svuotamenti superiori a quelli di base) e una penalità per chi fa meno del 50% di differenziata. I rifiuti vengono tutti misurati a numero di svuotamenti, non a peso, e su questo sono sorte delle perplessità ("un bidone semivuoto vale come uno pieno"). Ogni contenitore (bidoni di indifferenziato e organico e sacco multimateriale) avranno un tag e un codice che sarà letto al momento in cui l’operatore svuoterà nel camion. Sul sito di Alia ognuno può fare la simulazione rispetto ai suoi abituali comportamenti. Ne sono state fatte un paio anche in assemblea. Una famiglia di tre persone che svuota l’indifferenziato una volta a settimana, l’organico due volte a settimana, il sacco del multimateriale e la carta una volta a settimana supera l’80% e prende il premio. Alcuni timori sono venuti dalle persone che vivono da sole, che temono di fare tanti svuotamenti anche con meno rifiuti. Nella simulazione per un solo componente che fa un bidone di indifferenziato a settimana e per gli altri rifiuti uno svuotamento ogni due settimane rimane sulla tariffa base. Altri incontri informativi lunedì 18 dicembre per le associazioni di categoria alle 14,30 al Centro Nerucci e martedì 19 per tutti alle 18,30 a Fognano nella sede della Banda e alle 21 a Stazione nella sala parrocchiale.